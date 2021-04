Giudice sportivo: squalificati i rossoneri Panariello e De Vito e Lakti del Renate

martedì, 27 aprile 2021, 15:59

Marco De Vito e Aniello Panariello sono stati fermati per un turno dal giudice sportivo dopo essere stati ammoniti (erano già in diffida) nella gara contro il Lecco. Sanzioni anche in casa lombarda: Davide Borsellini e Andrea Malgrati sono stati squalificati per due giornate dopo essere stati espulsi a fine gara, per un turno fermato anche Vedra Celjak che era stato espulso per somma di ammonizioni. Fermato per un turno anche Erald Lakti del Renate, prossimo avversario dei rossoneri.