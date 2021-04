La Caf accoglie il ricorso del Livorno: restituiti tre punti agli amaranto, Lucchese ora ultima

Altre notizie brevi

lunedì, 19 aprile 2021, 12:59

Manca una sola settimana alla fine di questa edizione della Social Pro League. La finale tra Lucchese e Modena è in pieno svolgimento: i due club si stanno dando battaglia nel round finale del gioco social dedicato alla Serie C. Una sfida agguerritissima quella tra Lucchese e Modena.

domenica, 18 aprile 2021, 22:34

Si sono concluse anche le ultime quattro gare giocate in serata e valide per la terzultima di ritorno. Ecco i risultati:

domenica, 18 aprile 2021, 19:21

Si sono concluse le prime gare valide per la terzultima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

venerdì, 16 aprile 2021, 16:32

In vista della gara Carrarese-Lucchese, ecco le dichiarazioni del neo tecnico degli apuani attraverso i canali ufficiali della società gialloblù: "Il mio battesimo è di fuoco, in una gara importante per lo più in un derby e in una sfida in cui ci si gioca tanto per il futuro delle...