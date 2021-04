Lucchese, torna la partitella del giovedì contro la Primavera

mercoledì, 21 aprile 2021, 20:18

Nell'allenamento di domani ci sarà una novità, infatti la squadra di Di Stefano farà per la prima volta in stagione una partitella in famiglia contro la Primavera 3 di Tony Carruezzo. Primavera e prima squadra non si sono mai incontrate anche a causa delle norme Covid. Da ricordare che la Primavera, sabato, sarà impegnata nella trasferta di Olbia. La partitella di domani inizierà alle ore 15 allo stadio "Porta Elisa".