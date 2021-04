Qui Carrara, mister Di Natale: "Ai ragazzi ho chiesto di giocare senza paura"

venerdì, 16 aprile 2021, 16:32

In vista della gara Carrarese-Lucchese, ecco le dichiarazioni del neo tecnico degli apuani attraverso i canali ufficiali della società gialloblù: "Il mio battesimo è di fuoco, in una gara importante per lo più in un derby e in una sfida in cui ci si gioca tanto per il futuro delle rispettive squadre. Lavoro da pochi giorni con questi ragazzi e non ne ho trovato uno che non volesse mettermi in difficoltà nelle scelte; è la testimonianza che si tratta di un gruppo sano, che è consapevole di come stanno le cose e che non vuole perdersi nel trovare scuse o alibi. Porterò un pò di mie convinzioni nell’affrontare la partita nel modo più corretto possibile, di fronte ad una Lucchese che è reduce dal cambio di guida tecnica e che è compagine molto accorta tatticamente e si schiera, di solito, a tre dietro con due esterni di centrocampo a tutta fascia. I rossoneri cercheranno di chiudere le nostre linee di passaggio per attaccare in ripartenza e sotto questo aspetto non dovremo farci prendere d'infilata, prestando il fianco alla rapidità di un centravanti mobile come Bianchi. Ai ragazzi ho chiesto di sgombrare la testa il più possibile, cercando di giocare tranquilli e senza paura di sbagliare, perché ci sono calciatori che ci possono far sbloccare la gara in qualsiasi momento".