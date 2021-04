Qui Lecco, mister D'Agostino: "La Lucchese ha un solo risultato"

sabato, 24 aprile 2021, 14:45

Gaetano D'Agostino, tecnico del Lecco, come riporta Leccochannelnews ha commentato la sfida dei lombardi contro la Lucchese: "Alla Lucchese serve solamente la vittoria, non possono né pareggiare né tantomeno perdere, mentre noi vogliamo scalare la classifica. Credo partiranno forte per portare la gara a loro favore, dovremo avere un buon ritmo e dovremo essere pronti ad affrontare una partita maschia, agonisticamente forte e lucida per togliergli l’entusiasmo iniziale".