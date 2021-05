Nuovo Porta Elisa, la presentazione slitta al 10 giugno

martedì, 25 maggio 2021, 16:33

La presentazione del nuovo stadio Porta Elisa alla stampa e alle autorità è stata fissata per giovedì 10 giugno e non come era stato detto in un primo momento per giovedì 3 giugno. Ancora da capire se questa presentazione verrà effettuata al Porta Elisa oppure se sarà in altro luogo, quello che è certo è che l'intenzione della società è quella di invitare i maggiori esponenti del mondo calcistico nazionale.