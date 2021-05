Play off, ecco gli accoppiamenti della fase nazionale

Altre notizie brevi

mercoledì, 19 maggio 2021, 19:51

Concluse tutte le gare valide per il secondo turno dei play off, ultimo primo della fase nazionale, ecco i risultati con in maiuscolo le squadre che hanno passato il turno:

martedì, 18 maggio 2021, 21:28

Umberto Calcagno, presidente dell'AIC ha commentato a www.tuttomercatoweb.com la questione iscrizioni: "Oggi abbiamo una crisi congiunturale e dei decreti statali che non ci permetteranno comunque di essere così tanto rigorosi come avremmo voluto. La nostra responsabilità è ovviamente la regolarità dei campionati ma come sapete abbiamo decreti che prevedono da...

domenica, 16 maggio 2021, 12:09

Per il prossimo campionato di serie C sono in ballo quattro ipotesi di composizione dei gironi: lo ha confermato a www.tuttoc.com il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli:"Abbiamo terminato il lavoro di predisporre la commissione per la composizione dei gironi.

sabato, 15 maggio 2021, 19:40

Si sono disputate nel pomeriggio due delle tre gare di spareggio valide per la permanenza in serie C, la terza, ovvero Fano-Imolese, è stata rinviata causa contagi covid. Ecco i risultati delle altre due partite: