Mercato, per l'attacco spunta il nome di Sciamanna

Altre notizie brevi

martedì, 29 giugno 2021, 19:15

Il Campionato di Serie C 21/22 inizierà il 29 agosto 2021 e si concluderà il 24 aprile 2022. La decisione è stata deliberata oggi durante il Consiglio Direttivo della Lega Pro, che si è riunito in video conferenza.

lunedì, 28 giugno 2021, 15:27

La Lucchese sarà impegnata in un’amichevole di livello sabato 31 luglio alle ore 17 a Tavarone, una località ligure in provincia di La Spezia. L’avversaria di turno sarà la Virtus Entella appena retrocessa in Serie C e guidata da Gennaro Volpe.

giovedì, 24 giugno 2021, 15:42

Si chiama Nike Academy Pro Team e sarà il pallone ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2021-2022. La presentazione si è tenuta quest’oggi nel prestigioso Sport Club Aquaniene di Roma, il polo sportivo del celebre Circolo Canottieri Aniene, all'interno del nuovo store romano di Officina dello Sport,...

martedì, 22 giugno 2021, 13:02

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato anche di ammodernamenti degli impianti al convegno organizzato insieme all'Istituto per la Competitività (I-Com) dal titolo "Oltre la dimensione agonistica. Il ruolo dello sport nel Recovery Plan": "I nostri stadi sono obsoleti, questo passaggio è essenziale per il recupero di tifosi.