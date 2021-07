Covisoc, secondo la Gazzetta dello Sport ci sono 3-4 squadre a rischio esclusione

giovedì, 8 luglio 2021, 08:25

"Oggi i pareri Covisoc. Nuovi casi a rischio: altre 3-4 bocciature?": lo scrive la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. "Oggi la Covisoc comunica gli esiti delle domande d’iscrizione – si legge – e ci saranno sorprese. Oltre alla Casertana (fuori per assenza di fideiussione) e al neopromosso Gozzano (rinuncia), ci sono altre 3-4 situazioni critiche per alcune carenze nelle domande. Per i ricorsi ci sarà tempo fino al 13, poi il 15 deciderà il Consiglio Figc"