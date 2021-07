Ghirelli (Lega Pro): "Stiamo definendo la programmazione televisiva"

venerdì, 9 luglio 2021, 21:02

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha fatto il punto sui diritti televisivi in Serie C intervenendo nel corso della trasmissione 'Contropiede', andata in onda su Tcf tv, ha sottolineato: "Stiamo definendo l'intesa per la prossima stagione con Eleven Sports per lo streaming, in più due partite andranno sulla Rai. Non dimentico le televisioni private e le radio, inoltre è in corso una trattativa con Sky e abbiamo stretto un accordo con un operatore di Miami per trasmettere in tutto il mondo. Magari non corrisponderanno ancora le cifre dei contratti a quello che auspichiamo, ma stiamo lavorando per aumentarle".