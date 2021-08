Coppa Italia, l'esordio dei rossoneri sarà contro il Legnago Salus

Altre notizie brevi

lunedì, 9 agosto 2021, 15:05

A margine del consiglio direttivo che ha deciso i gironi della Serie C, c'è da registrare la presa di posizione di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, che si è dichiarato favorevole allo stop di ripescaggi e riammissioni: “Ho detto al Consiglio Direttivo che proporrò alla prossima assemblea della Serie...

domenica, 8 agosto 2021, 19:45

Si è aggiunto al gruppo Daniel Dumbravanu, difensore centrale moldavo classe 2001 vicinissimo alla firma. Arriverà in prestito dal Genoa dove ha esordito lo scorso anno in Coppa Italia ed è stato convocato diverse volte in campionato.

sabato, 7 agosto 2021, 11:46

Il Consiglio Direttivo di Lega Pro definirà lunedì 9 agosto alle ore 11 la composizione dei 3 gironi del Campionato di Serie C 2021/2022. Alle 19, invece, saranno svelati anche i calendari del prossimo Campionato in diretta su RaiSport.

giovedì, 5 agosto 2021, 15:32

Domani sera ci sarà una puntata speciale di Curva Ovest con inizio alle ore 21. In questa puntata condotta da Guido Casotti e con la partecipazione dell’opinion leader Giulio Castagnoli, si parlerà delle vicende rossonere e del ripescaggio in Serie C.