La Lega Pro torna su Sky: saranno trasmesse otto partite a giornata

giovedì, 26 agosto 2021, 17:27

La Serie C di calcio torna infatti su Sky Sport dove saranno disponibili non solo i match del campionato della stagione regolare, fino ad un massimo di 8 a giornata, ma anche le partite, non trasmesse in chiaro, di play off e play out e di Supercoppa, nonché tutte quelle delle seminali e delle finali di play off. Una vetrina significativa per i 60 club della Lega Pro che, a turnazione, offriranno al pubblico di Sky uno spettacolo sportivo che ci si augura sia sempre più avvincente.