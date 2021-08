Prima di campionato, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

giovedì, 26 agosto 2021, 17:27

La Serie C di calcio torna infatti su Sky Sport dove saranno disponibili non solo i match del campionato della stagione regolare, fino ad un massimo di 8 a giornata, ma anche le partite, non trasmesse in chiaro, di play off e play out e di Supercoppa, nonché tutte quelle...

mercoledì, 25 agosto 2021, 15:43

Tempo di raduni per il settore giovanile rossonero: la società ha ufficializzato le date di inizio della preparazione. Cominciano proprio oggi i Giovanissimi regionali 2008 che si ritrovano all'Acquedotto. Poi, sempre sul solito impianto, toccherà alla Primavera 3 (lunedì 30, ore 9), agli Allievi nazionali (lunedì 30, ore 9,30), ai...

martedì, 24 agosto 2021, 19:16

In relazione alla gara Legnago – Lucchese del 21.08.2021 ed al ricorso presentato dalla società Legnago, Il giudice sportivo presso la Lega Pro, ai sensi dell’art. 67.6 del CGS, fissa la data in cui assumerà la relativa pronuncia per il giorno lunedì 30 agosto 2021.

martedì, 24 agosto 2021, 18:14

Problemi non solo per la Lucchese: il giudice sportivo della Lega Pro non ha omologato non solo il risultato di Legnago-Lucchese per il ricorso dei veneti circa l'impiego di un giocatore rossonero squalificato, ma anche quello di FeralpiSalò-Pro Patria.