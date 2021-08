Ricorso Legnago-Lucchese: lunedì la decisione del giudice sportivo

Altre notizie brevi

mercoledì, 25 agosto 2021, 15:43

Tempo di raduni per il settore giovanile rossonero: la società ha ufficializzato le date di inizio della preparazione. Cominciano proprio oggi i Giovanissimi regionali 2008 che si ritrovano all'Acquedotto. Poi, sempre sul solito impianto, toccherà alla Primavera 3 (lunedì 30, ore 9), agli Allievi nazionali (lunedì 30, ore 9,30), ai...

martedì, 24 agosto 2021, 18:14

Problemi non solo per la Lucchese: il giudice sportivo della Lega Pro non ha omologato non solo il risultato di Legnago-Lucchese per il ricorso dei veneti circa l'impiego di un giocatore rossonero squalificato, ma anche quello di FeralpiSalò-Pro Patria.

martedì, 24 agosto 2021, 14:55

L'allenamento congiunto in programma domani (mercoledì) a Porcari alle ore 20,30 tra Academy Porcari e Lucchese sarà con accesso gratuito ma all'ingresso sarà comunque richiesto il green pass: lo comunica la stessa società rossonera.

martedì, 24 agosto 2021, 14:36

Imolese-Lucchese, gara d'inizio del campionato dei rossoneri e in programma domenica prossima, sarà diretta da Matteo Canci della sezione AIA di Carrara. Canci sarà coadiuvato da Alessandro Antonio Boggiani di Monza e da Marco Matteo Barberis di Collegno. Quarto uomo, Davide Di Marco di Campino.