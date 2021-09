A San Siro va in scena il duello tra Forte e Gabbia

Altre notizie brevi

giovedì, 23 settembre 2021, 15:14

I rossoneri Cosimo Nannini e Marco Frigerio sono gli ospiti della puntata odierna di Curva Ovest che andrà in onda stasera alle 21 su Noitv. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

giovedì, 23 settembre 2021, 14:16

Quinta di campionato che nel girone B sarà disputata per intero nella giornata di sabato. Ecco tutte le gare in programma:

mercoledì, 22 settembre 2021, 07:36

Problemi per alcui giocatori dell'Ancona che hanno riportato infortuni, in particolare, il medico sociale ha rilevato un trauma contusivo alla coscia destra con lesione del bicipite femorale per Delcarro e Papa. Entrambi saranno rivalutati nelle prossime settimane e dunque non saranno schierabili a partire dalla gara con la Lucchese.

martedì, 21 settembre 2021, 15:23

Mattia Bortolussi è tornato a parlare di Lucchese nel corso di una lunga intervista rilasciata a SuperNews: "La seconda stagione trascorsa a Lucca è stata importante e travagliata. Ero il capitano di una squadra che, ad un certo punto, si è ritrovata senza una società alle spalle.