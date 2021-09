Figc, Gravina sospende i contributi per le società di A, B e C

venerdì, 10 settembre 2021, 19:48

A seguito della grave situazione che il calcio italiano sta attraversando, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha deciso che per le società di Serie A gli adempimenti fiscali e contributivi previsti per le scadenze federali del 30 settembre 2021 e del 16 novembre 2021 sono sospesi fino a nuova determinazione; ) mentre per le società di Serie B e di Serie C gli adempimenti fiscali e contributivi previsti per le scadenze federali del 16 settembre 2021, del 16 ottobre 2021 e del 16 dicembre 2021 sono sospesi fino a nuova determinazione. La delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile