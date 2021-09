Nanni gioca da titolare la gara del Mondiale tra Andorra e San Marino

Altre notizie brevi

venerdì, 3 settembre 2021, 07:53

L'attaccante del Cesena Cristian Shpendi non sarà a disposizione di mister Viali per la trasferta di Lucca: è stato convocato nella Nazionale Under 19 dell’Albania impegnata in due gare amichevoli in programma il 3 e il 5 settembre.

giovedì, 2 settembre 2021, 08:19

Sono due i rossoneri convocati dalle rispettive nazionali per le gare di qualificazione ai Mondiali del Qatar: Daniel Dumbravanu dalla Moldavia e Nicola Nanni da San Marino.

giovedì, 2 settembre 2021, 08:00

Si giocheranno tutte domenica 5 settembre, con l'eccezione del posticipo del lunedì, le gare del secondo turno di campionato del girone B. Ecco il programma completo:

mercoledì, 1 settembre 2021, 17:18

Domani sera, giovedì, alle ore 21, riparte una nuova serie di "Curva Ovest" la trasmissione di approfondimento di Noitv dedicata alla Lucchese. La prima puntata andrà in onda dalla saletta ospitality del Porta Elisa e sarà condotta come al solito da Guido Casotti con la collaborazione dell'opinion leader Giulio Castagnoli.