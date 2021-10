Dubbi a centrocampo: Eklu e Bensaja in lotta per una maglia

Altre notizie brevi

venerdì, 8 ottobre 2021, 09:07

Ottava di andata che nel girone B delle Serie C andrà in scena spalmato su tre giorni. Ecco il programma completo:

giovedì, 7 ottobre 2021, 15:56

Nazzareno Tarantino, tecnico della Lucchese Femminile e degli Under 15 Nazionali, è l'ospite, insieme alle giocatrici Bengasi e Moni della puntata di Curva Ovest in onda stasera alle ore 21 su Noitv. In diretta dallo stadio, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

mercoledì, 6 ottobre 2021, 14:32

Mister Pagliuca ha fatto svolgere alla squadra un lavoro per reparti sia per la fase difensiva che per quella offensiva. Tutti presenti eccezion fatta per gli infortunati ormai conclamati come Picchi, Panati e Zanchetta che ne avranno ancora per un po' di tempo.

martedì, 5 ottobre 2021, 18:40

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno Mario Coppola della Vis Pesaro che dunque non sarà presente nella sfida di domenica al Porta Elisa.