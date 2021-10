Giudice sportivo: 4000 euro di multa alla Lucchese per la perdita di tempo dei raccattapalle

Altre notizie brevi

martedì, 26 ottobre 2021, 09:12

C'è anche Shaka Eklu Mawuli nella top 11 settimanale di www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "Fisicità straripante e tempi di inserimento invidiabili. Colonna del centrocampo rossonero, veste pure i panni del giustiziere".

lunedì, 25 ottobre 2021, 21:51

Scoppiettante 2-2 nel posticipo del lunedì tra Pontedera e Reggiana. Emiliani, che lunedì prossimo saranno impegnati con la Lucchese, che conservano la testa della classifica con un punto di vantaggio sul Cesena.

lunedì, 25 ottobre 2021, 15:55

Risultati modesti per le due formazioni rossonere degli Under 17 e 15 Nazionali che nello scorso fine settimana erano opposti ai pari età dell'Olbia in casa: per gli Under 17 è venuto fuori un pari per 0-0, per gli Under 15 addirittura una dura sconfitta per 3-0.

lunedì, 25 ottobre 2021, 11:17

Alberto Gilardino non è più l'allenatore del Siena: la società bianconera lo ha sollevato dall'incarico con la panchina che dovrebbe andare a Massimiliano Maddaloni.