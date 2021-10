Lucchese Femminile nettamente sconfitta nella prima di campionato a Meda

domenica, 10 ottobre 2021, 19:51

Nella prima gara di campionato della squadra femminile della Lucchese Libertas giocata in trasferta contro il Meda 1984, c'è stata una sconfitta per 3 a 0.Le ragazze di Tarantino non sono riuscite a partire con il piede giusto all'esordio.

Meda 1984 - Lucchese Libertas 3 - 0

Meda 1984: Ripamonti, Roma, Rovelli, Longo, Podda, Ragone, Molteni, Moroni, Marelli, De Zen, Ferrario. A disposizione: Barzaghi, Alluvi, Arosio, Bettale, Campisi, Turati, Mariani, Porro, Zorzetto. Allentore: D'Onofrio.

Lucchese Libertas: Marchetti, Pieroni, Rowe, Campagni, Lehmann, Del Prete, Moni, Bengasi, Eletto, Uzqueda, Mastel. A disposizione: PIeri, Angeli, Lunghi, Villeda, Manganiello, Tata, Casciani, Veneziano, Todaro. Allenatore: Tarantino.

Reti: 5' Ferrario, 16' De Zen, 20' Arosio.