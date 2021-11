L'ex rossonero Flavio Bianchi segna il suo primo gol in Serie A

Altre notizie brevi

venerdì, 5 novembre 2021, 16:53

Due sessioni pomeridiane per fascia oraria (14.30 e 17.30), otto campi collegati in simultanea, tra i tre gironi. Otto finestre sempre spalancate sulle piazze della Serie C ed una voce narrante che accompagnerà nel racconto dei match più emozionanti della giornata uniti in un solo evento.

giovedì, 4 novembre 2021, 08:01

Tredicesima di andata che nel girone dei rossoneri si disputerà nell'arco dei giorni che vanno da sabato a lunedì prossimi. Ecco tutte le gare in programma.

mercoledì, 3 novembre 2021, 15:13

Allenamento a Porcari per la squadra di Pagliuca. La buona notizia sta nel ritorno in gruppo di Cosimo Nannini. Tanta tecnica e tattica in vista della gara casalinga contro il Montevarchi di domenica prossima al Porta Elisa, una gara molto insidiosa perché la squadra di Malotti gioca un ottimo calcio.

mercoledì, 3 novembre 2021, 13:02

Bruno Russo e alcune esponenti della formazione della Lucchese Femminile saranno gli ospiti di Curva Ovest, in programma giovedì alle ore 21 su Noitv. In studio, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.