Posticipo, il Cesena batte il Pescara

Altre notizie brevi

domenica, 7 novembre 2021, 20:03

Fatale la sconfitta patita a Pistoia per mister Raffaele che è stato esonerato dalla Viterbese così come il suo vice e il preparatore atletico. La guida tecnica della prima squadra è stata affidata temporaneamente all’allenatore della Primavera Francesco Punzi.

domenica, 7 novembre 2021, 17:21

Mister Malotti è lapidario nel giudicare la gara del suo Montevarchi al Porta Elisa in sala stampa:"Mi chiedete degli screzi tra le panchine? Son cose che succedono, parliamo di calcio. Oggi la Lucchese è sembrata troppo forte e il Montevarchi troppo debole, non c'è mai stata partita, c'è poco da...

domenica, 7 novembre 2021, 16:31

Concluse tutte le gare valide per la tredicesima di andata nel girone dei rossoneri, in attesa del posticipo del lunedì tra Cesena e Pescara. Ecco i risultalti:

domenica, 7 novembre 2021, 11:50

Sconfitta di misura per la squadra femminile rossonera a Pinerolo. La formazione di Tarantino ha perso grazie a due rigori ed è anche rimasta in 10; ad accorciare le distanze è stata la capitana rossonera Moni ma purtroppo la Lucchese non è riuscita a pareggiare.