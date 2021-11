Quindicesima di andata, i risultati della domenica: Cesena e Reggiana a tutto gas

Altre notizie brevi

domenica, 21 novembre 2021, 20:55

Il tecnico del Siena Massimiliano Maddaloni è rammaricato per aver perso a suo avviso una partita dove la sua squadra non ha certamente demeritato: “Abbiamo perso per un episodio e questo mi rammarica. Non credo che la Lucchese abbia fatto meglio di noi.

domenica, 21 novembre 2021, 19:41

Netta vittoria degli Under 17 Nazionali della Lucchese che hanno battuto per 5-1 la Pistoiese in casa, mentre gli Under 15 Nazionali, sempre contro gli arancioni, sono usciti battuti per 3-2 sul proprio terreno.

sabato, 20 novembre 2021, 16:38

Si sono conclusi i risultati dei due anticipi validi per la quindicesima di andata. Ecco i risultati:

venerdì, 19 novembre 2021, 08:10

Lunga intervista di Matteo Bachini rilasciata a www.tuttomercatoweb.com. Il difensore rossonero ha analizzato anche l'attuale momento della Lucchese: "E' vero, siamo partiti un po' a rilento, e qualche punto sicuramente lo abbiamo lasciato per strada, ma siamo soddisfatti di quanto poi fatto e di dove siamo arrivato adesso.