Rissa a fine gara, il Pescara chiede scusa

lunedì, 29 novembre 2021, 12:06

L'epilogo da far west di Pescara-Lucchese viene commentato dalla stessa società abruzzese con un tweet sul proprio profilo ufficiale: "Un momento di nervosismo o una provocazione non può giustificare l'accaduto nel finale di gara di ieri. Quest'immagine non ci appartiene e chiediamo scusa al mondo sportivo per l'accaduto accettando con serenità la decisione del Giudice Sportivo".