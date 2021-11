Settore giovanile, una vittoria e una sconfitta per gli Under Nazionali

lunedì, 1 novembre 2021, 15:31

Si chiude con una vittoria e una sconfitta il bilancio degli scontri tra Lucchese e Carrarese che si affrontavano sia nel campionato Under 15 che Under 17 Nazionali. In questi ultimi i rossoneri sono stati battuti per 1-0 sul proprio terreno. Vittoria invece sempre per 1-0 per gli Under 15 Nazionali impegnat contro i pari età apuani.