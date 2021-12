Lucchese-Grosseto, dirige Fontani di Siena

Altre notizie brevi

martedì, 7 dicembre 2021, 17:26

Derby con la Carrarese che porta tremila euro di multa alla Lucchese da parte del giudice sportivo su immancabile segnalazione della procura federale "per avere i suoi sostenitori che occupavano la curva ovest, al 16°minuto circa del primo tempo, intonato ripetutamente, per cinque volte in rapida successione, cori offensivi e...

martedì, 7 dicembre 2021, 15:45

Grande intensità durante l'allenamento mattutino. È impossibile parlare ancora di formazione, ma possiamo dire tranquillamente che Pagliuca ha quasi tutti gli uomini a disposizione perché all'appello mancano Papini, Ruggiero e Zanchetta. Partitelle e esercizi tecnico tattici sono state alla base della seduta mattutina che si è svolta allo stadio di Porcari.

martedì, 7 dicembre 2021, 08:42

Intervista di Raisport al tecnico della Lucchese Guido Pagliuca che ha raccontato il suo rapporto con la città: "A Lucca si respira voglia di fare calcio. La tifoseria era delusa da anni poco felici e qualche fallimento di troppo.

domenica, 5 dicembre 2021, 16:23

Si sono concluse le gare della domenica valide per la diciassettesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati: