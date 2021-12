Qui Carrara, mister Di Natale: "Lucchese, scoglio non qualunque"

venerdì, 3 dicembre 2021, 07:38

In vista de derby Lucchese-Carrarese, il tecnico degli apuani Antonio Di Natale ha rilasciato le sue dichiarazioni al sito ufficiale della società: "Personalmente, la gara con la Lucchese ha un sapore particolare perché è stata esordio sulla panchina azzurra e nel professionismo in una partita che ha comportato grossa tensione in un momento della stagione dello scorso campionato. Oggi e da questo punto di vista è un'altra storia, i rossoneri rappresentano, ad ogni modo, uno scoglio non qualunque, frutto di un percorso assai positivo che la squadra di Pagliuca ha condotto e che riceve conferme, non ultima il punteggio di parità strappato all'Adriatico di Pescara. Tatticamente, i nostri avversari giocano con il rombo in mezzo al campo ed uniscono una bella dose di quantita' nel senso di una certa fisicita' che esprime ritmo a buone qualita' tecniche individuali e di organizzazione. Il ritorno di Bramante a pieno regime come quello di Doumbia possono darci una mano mentre Imperiale sara' fuori per il problema patito nell'ultima partita e dobbiamo valutare bene Giannetti che e' in netto miglioramento ma non possiamo permetterci di rischiare. Comunque ci sono alcuni allenamenti che possono fornire risposte più attendibili su recupero e utilizzo di chi e' in dubbio".