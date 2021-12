Qui Pistoia, mister Lopez: "Lucchese, squadra forte fisicamente: dovremo vincere i duelli"

sabato, 18 dicembre 2021, 18:08

Vigilia di derby anche a Pistoia dove il nuovo allenatore Giovanni Lopez ha parlato della gara contro i rossoneri come riporta www.pistoiasport.com: "Ho detto alla mia squadra che comunque affronteremo una squadra che è abituata a venirci addosso, forte fisicamente che gioca l’uno contro uno e fa duelli su duelli. Sicuramente per poter provare a vincere, dobbiamo essere bravi ad andare allo scontro e questi duelli dobbiamo vincerli noi. Ho chiesto ai ragazzi di non mollare, nel senso di rincorrere l’avversario, di aiutare sempre il compagno e di fare i contrasti anche pur perdendoli ma di farli. Questi sono i segnali che voglio e devo avere".