Le Mura Basket, rinviata anche la gara contro Schio del 6 gennaio

domenica, 2 gennaio 2021, 08:23

Facendo seguito alla cortese richiesta di rinvio gara inoltrata del team ospite Famila Wuber Schio a seguito di positività nel loro gruppo squadra, la gara n° 1456 in programma per giovedi 06 gennaio 2022 ore 18.00 @ PalaTagliate e valevole per il 1° turno di ritorno è rinviata a data da destinarsi. Nei prossimi giorni verrà concordata una nuova data per il recupero, appena possibile, secondo disponibilità. Basket Le Mura rivolge il proprio in bocca al lupo a Schio e al proprio TM Raffaella Masciadri con l’augurio di pronta guarigione per tutti i componenti interessati. La Gesam Gas&Luce Lucca, già al lavoro subito dopo Natale ha ora come prossimo appuntamento la gara del 09 Gennaio 2022 ore 18.00 al PalaTaliercio con le campionesse d'Italia dell'Umana Reyer Venezia, seconda giornata del girone di ritorno.