Mister Colavitto: "Sapevamo che al Porta Elisa sarebbe stata dura"

domenica, 30 gennaio 2022, 17:56

Mister Gianluca Colavitto, tecnico dell'Ancona è comunque soddisfatto della prestazione della sua squadra e in sala stampa ha sottolineato: "Sapevamo di venire su un campo difficile, ci prendiamo il punto e lo portiamo a casa muovendo la classifica.Ci sono stati più contenuti agonistici che tecnici in questa gara, nell'arco di un campionato ci sono anche partite così, ho rivisto il furore e la voglia di combattere che c'era nei campi della Campania quando giocavo io. Mi chiedete dell'arbitraggio? Penso che li dobbiamo ringraziare ogni domenica, sinceramente non ho visto quello che vi ho sento criticare".