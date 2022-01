Oggi allenamento, domani riposo per i rossoneri

sabato, 8 gennaio 2022, 19:33

Una giornata di riposo, quella di domani, per la squadra di Pagliuca. Questa mattina i ragazzi hanno svolto un allenamento molto intenso sul sintetico di Porcari, esercitazioni d’attacco e di difesa e partitelle a campo ridotto. Nel gruppo si sono rivisti Schimmenti e Dumbravanu. La ripresa degli allenamenti è prevista per lunedì, in vista della gara di recupero contro l’imolese che si giocherà, a meno di contrordini, martedì 18 alle ore 18,00. Per quanto riguarda il mercato, non c’è ancora niente di concreto e bisogna capire se in settimana la Lucchese farà qualche mossa, anche se non c’è nessuna fretta.