Pagliuca alla vigilia: "Stiamo valutando le condizioni fisiche di alcuni giocatori"

sabato, 29 gennaio 2022, 14:26

Guido Pagliuca parla attraverso l'ufficio stampa della Lucchese alla vigilia della gara contro l'Ancona: “In questa settimana abbiamo lavorato con attenzione sulle individualità, perché dalla prestazione di ognuno passa quella complessiva della squadra. Vincere i duelli e porsi degli obiettivi personali è fondamentale per la crescita dei singoli e di conseguenza del gruppo. Il nostro girone è molto equilibrato ed ogni partita è una battaglia. Abbiamo ormai capito che, soprattutto in questo girone di ritorno, le occasioni per segnare le dobbiamo sfruttare nel modo giusto, con la giusta cattiveria e determinazione, così come diventa determinante l’ultimo passaggio prima della conclusione. Con questa consapevolezza andiamo ad affrontare l’Ancona, una squadra in salute, in una partita in cui ritmo intensità ed attenzioni saranno per noi qualità fondamentali. Per quanto riguarda gli uomini a disposizione, stiamo valutando le condizioni fisiche di ognuno, con Fedato che non è al top e con altri giocatori che sono vicini al rientro. So di poter contare su un gruppo solido e valido, che è sempre stato per noi un valore aggiunto. Sono convinto che chiunque scenderà in campo saprà dare il 100% per questa maglia”.