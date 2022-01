Verso il rinvio della terza di ritorno, Ghirelli: "La tendenza mi pare chiara"

Altre notizie brevi

giovedì, 6 gennaio 2022, 08:22

Un altro pezzo di storia di amore verso la Lucchese scompare: è morto Renzo Fierro, già ccompagnatore degli Allievi nazionali quando il responsabile del settore giovanile era il compianto Alessandro Bianchi. Al di là del ruolo ricoperto all'interno della Lucchese, Fierro è sempre stato un grande tifoso rossonero.

martedì, 4 gennaio 2022, 18:52

La squadra si è allenata sul campo sintetico di Porcari ed ha fatto per lo più delle partitelle a tema. La Lucchese è concentrata al massimo per preparare la sfida contro l’Imolese che dovrebbe esserci l’11 gennaio alle ore 18, anche se da Imola non ci sono ancora certezze sul...

martedì, 4 gennaio 2022, 08:11

A seguito del rinvio causa Covid richiesto dall'E-Work Faenza non si era potuto giocare il 13° turno di andata inizialmente in programma per il 02 gennaio a Faenza. Le due società hanno cosi fissato la data di recupero che sarà Giovedi 24 Febbraio 2022 alle ore 20.30 al PalaBubani di Faenza.

domenica, 2 gennaio 2021, 08:23

Facendo seguito alla cortese richiesta di rinvio gara inoltrata del team ospite Famila Wuber Schio a seguito di positività nel loro gruppo squadra, la gara n° 1456 in programma per giovedi 06 gennaio 2022 ore 18.00 @ PalaTagliate e valevole per il 1° turno di ritorno è rinviata a data...