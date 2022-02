Nona di ritorno, ecco i risultati della domenica

Altre notizie brevi

domenica, 20 febbraio 2022, 19:44

Alla fine della gara, mister Maraia arriva in sala stampa e commenta così la vittoria dei granata al Porta Elisa: "Per vincere queste partite non devi sbagliare niente, nel primo tempo abbiamo però fatto qualche errore in fase di costruzione, nonostante tutto anche nel primo tempo abbiamo subito solo tre cross.

domenica, 20 febbraio 2022, 19:37

Arezzo – Lucchese 1 - 0

sabato, 19 febbraio 2022, 18:18

Ancora una tegola sulla Lucchese: l'attaccante rossonero Mauro Semprini si è infortunato in casa e ha riportato un lesione del menisco: ancora da capire i tempi di recupero.

venerdì, 18 febbraio 2022, 16:01

Fine settimana in cui nel girone dei rossoneri si giocherà (tutta di domenica salvo il posticipo del lunedì) la nona giornata di ritorno. Ecco tutte le gare in programma: