Qui Modena, mister Tesser: "La Lucchese gioca un buon calcio"

sabato, 12 febbraio 2022, 13:43

Alla vigilia della gara di Lucca, Attilio Tesser, tecnico del Modena, ha rilasciato le sue dichiarazioni sul match riportate dal sito ufficiale degli emiliani: “Non credo ci saranno cali di tensione, perché dovremo affrontare una partita difficile con un’avversaria che esprime un buon calcio. Questo è un match importante come lo saranno tutti gli altri da qui alla fine della stagione. I miei calciatori stanno tutti bene e avrò a disposizione l’organico al completo, io e il mio staff abbiamo visto dai numeri che i calciatori sono a posto e pronti per l’incontro che dovremo affrontare al Porta Elisa. Avremo davanti a noi un periodo molto intenso, fatto di tante partite ravvicinate, ognuno di noi deve pensare solo a fare bene senza guardare a come si comportano agli altri. Lo spirito del Modena non deve cambiare, ma rimanere lo stesso che ha contraddistinto questa squadra dalla prima di campionato ad ora. Abbiamo vissuto una settimana quasi normale, i miei uomini hanno recuperato le forze e domani dovranno dimostrare il proprio valore sul campo della Lucchese".