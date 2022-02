Under 17 e 15 Nazionali, la ripresa del campionato è amara

lunedì, 14 febbraio 2022, 09:17

Ripresa disastrosa del campionato per gli Under 17 e 15 Nazionali della Lucchese che subiscono entrambi una sconfitta per 4-0 in casa contro i pari età della Viterbese.