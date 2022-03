Mister Diana: "Abbiamo avuto poca personalità"

venerdì, 11 marzo 2022, 23:12

Mister Diana non è molto soddisfatto della prestazione dei granata al termine del match del Porta Elisa, ma ha fiducia nel prosieguo del campionato: "Chiaro che quando si perde una partita di questo genere ci sta che si abbia la sensazione di non reggere l'inseguimento ma io non credo sia così. Oggi abbiamo perso un'occasione per tornare protagonisti ma ci sono ancora 7 partite in cui dovremo correre. Oggi siamo stati un po' remissivi nei primi venti minuti, siamo stati deboli nel contrasto e abbiamo avuto poca personalità contro una squadra che chiaramente era più libera mentalmente. Nella ripresa eravamo partiti bene, abbiamo anche preso un palo e a quel punto ero sicuro che avremmo potuto vincere, purtroppo nel nostro momento migliore abbiamo subito gol. La Lucchese è una squadra fresca, corre e fa un buon calcio, oggi si sono avvicinati al loro obiettivo. Ha tanti ragazzi giovani di buona gamba e buona qualità e in tanti hanno fatto fatica contro di loro".