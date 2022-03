Settore giovanile, ennesima sconfitta per gli Under 15, pari per gli Under 17

lunedì, 7 marzo 2022, 12:52

Sardegna non molto dolce con le giovanili rossonere: gli Under 15 Nazionali sono stati sconfitti per 3-1 a Olbia dai pari età e sono sempre desolatamente all'ultimo posto in classifica, mentre gli Under 17 non sono riusciti a andare oltre un pari per 1-1 sempre a Olbia.