Giudice sportivo, fermato per un turno Migliorini del Gubbio

Altre notizie brevi

martedì, 26 aprile 2022, 08:13

L'indimenticato ex Marco Di Vito confida in una grande prestazione della Lucchese ai play off, come si può leggere in una lunga intervista, in cui manifesta ancora una volta tutto l'affetto per i colori rossoneri, rilasciata a www.tuttoc.com: "Ha le carte in regola per poter dire la sua in questi...

lunedì, 25 aprile 2022, 08:09

Domenica amara per gli Under 17 Nazionali della Lucchese che perdono 3-0 a Montevarchi e chiudono il campionato al terzultimo posto. Sconfitta anche per gli Under 15 Nazionali, sempre a Montevarchi, per 2-1 e ultima posizione finale in classifica in un campionato sicuramente molto deludente.

sabato, 23 aprile 2022, 19:35

Con la rotonda vittoria (4-0) sul Pontedera il Modena è salito in serie B. Per i play off, ecco gli accoppiamenti: Pescara-Carrarese, Gubbio-Lucchese, Ancona-Olbia (gara secca); per i play out Imolese-Viterbese e Fermana-Pistoiese (gare andata e ritorno) .

sabato, 23 aprile 2022, 19:25

Si sono concluse tutte le gare valide per l'ultima di campionato del girone dei rossoneri. Ecco il quadro completo dei risultati: