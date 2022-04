Tafferugli Lucchese-Reggiana, altri dieci daspo: quattro sono tifosi rossoneri

venerdì, 15 aprile 2022, 12:21

I tafferugli verificatisi lontano dal Porta Elisa in occasione di Lucchese-Reggiana, con una gestione dell'ordine pubblico che lasciò a desiderare, hanno provocato l'emissione di altri dieci daspo a carico di quattro tifosi rossoneri e sei emiliani con divieto di presenze allo stadio tra i 5 e i 10 anni. In particolare, per i quattro tifosi lucchesi, l'allontanamento dagli stadi durerà otto anni (due persone), tre anni (una persona), due anni (una persona).