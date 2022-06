Lega Nazionale Dilettanti, ecco la graduatoria per gli eventuali ripescaggi in Serie C

Altre notizie brevi

venerdì, 10 giugno 2022, 11:51

L'ex calciatore Massimo Maccarone è il nuovo allenatore del Ghiviborgo per la stagione 2022-2023: lo annuncia la stessa società che in una nota sottolinea come "in base alla sua grande esperienza di “ Uomo “ di calcio sicuramente apporterà alla nostra società , al movimento calcistico della valle e soprattutto...

giovedì, 9 giugno 2022, 16:25

Come riporta www.gubbiofans.it, il nuovo allenatore del Gubbio è una vecchia conoscenza rossonera, ovvero Piero Braglia che ha firmato un contratto biennale. Nei giorni scorsi era stata avanzata l'ipotesi che in corsa ci fosse anche l'attuale tecnico della Lucchese Guido Pagliuca.

mercoledì, 8 giugno 2022, 20:05

Il Consiglio direttivo della Lega Pro ha stato stabilito il calendario competizioni della stagione sportiva 2022/23. La stagione inizierà domenica 21 agosto con il primo turno eliminatorio di Coppa Italia, il 28 agosto il via al campionato. L’ultima giornata sarà disputata il 23 aprile 2023.

lunedì, 6 giugno 2022, 17:52

Andrea Romano, procuratore tra gli alti del rossonero Nicolas Bensaja, ha parlato a TuttoC.com della situazione del centrocampista dato in prestito a Pagani nel mercato di gennaio: “Farà sicuramente rientro alla Lucchese dopo l’esperienza a Pagani dove ha giocato praticamente tutte le partite da titolare.