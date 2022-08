Alessia Lombardi nuova addetta stampa della Lucchese

lunedì, 8 agosto 2022, 17:07

Da oggi Alessia Lombardi è la nuova responsabile della comunicazione della Lucchese. Per lei è un coronamento, è un punto di arrivo dopo una lunga carriera da giornalista molto apprezzata. Alessia Lombardi ha diretto oggi, in occasione della presentazione della campagna abbonamenti, la sua prima conferenza stampa da addetta stampa. A lei vanno il più sincero in bocca al lupo e l'augurio di buon lavoro da parte di tutta la redazione di Gazzetta Lucchese.