Il Tar del Lazio respinge anche il ricorso del Campobasso

mercoledì, 3 agosto 2022, 14:21

Dopo il Teramo anche il Campobasso si è visto respingere il ricorso contro l'esclusione dal campionato di Serie C presentato presso li Tar del Lazio. A questo punto, è scontato il via libera al ripescaggio di Fermana e Torres con i gironi che dovrebbero essere definiti nella giornata di domani e i calendari in quella di sabato.