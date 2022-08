Ufficiale: Nannini passa all'Arzignano

Altre notizie brevi

lunedì, 29 agosto 2022, 16:08

Nuovo rinforzo per la Reggiana, prossimo avversario dei rossoneri nell'esordio in campionato: in granata approda Elvis Kabashi, centrocampista che arriva a titolo definitivo dal Como.

sabato, 27 agosto 2022, 18:49

La Lega Pro ha ufficializzato gli orari delle prime cinque gare di campionato. L'esordio dei rossoneri a Reggio Emilia sarà alle ore 14,30 di domenica 4 settembre. Stesso orario per Lucchese-Imolese dell'11 settembre, mentre Lucchese-Pontedera di mercoledì 14 settembre andrà in scena alle ore 18.

sabato, 27 agosto 2022, 08:27

Il girone A di Serie C del calcio femminile passa a quindici squadre. Il Genoa, che ha acquistato il titolo del Cortefranca è salito in serie B, al suo posto doveva essere ripescato Livorno cosa che però non è accaduta. Così il campionato.

venerdì, 26 agosto 2022, 18:25

A margine del calendario del campionato, la Lega Pro ha ufficializzato anche le date della Coppa Italia rinviata per le vicende dei ricorsi di Campobasso e Teramo. Il primo turno eliminatorio si disputerà mercoledì 5 ottobre, il secondo sempre a eliminazione diretta il 2 novembre, ottavi di finale 16 novembre...