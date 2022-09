La campagna abbonamenti si ferma a quota 350

venerdì, 9 settembre 2022, 16:16

Chiude la campagna abbonamenti della Lucchese per la stagione sportiva 2022-2023 e il dato fornito dal presidente rossonero Alessandro Vichi, nel corso della trasmissione televisiva Curva Ovest in onda su Noi tv, è di 350 sottoscrizioni. Numeri che deludono in parte le aspettative della società che auspicava di certo una risposta più massiccia della tifoseria al botteghino in seguito agli ultimi colpi di mercato messi a segno per potenziare La Rosa a disposizione di mister Maraia.