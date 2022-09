Mastalli a Tuttoc.com: "Vogliamo far bene senza pressioni"

lunedì, 26 settembre 2022, 17:35

Lunga intervista del centrocampista rossonero Mastalli a www.tuttoc.com durante la quale ha parlato anche delle prospettive della Lucchese: "Questo è un successo che ci dà morale. Dove può arrivare invece questa Lucchese? Non mi piace fare pronostici, siamo una squadra completa fatta di giovani che possono fare benissimo in un contesto come questo insieme ai 'vecchi' per fare bene. Vogliamo far bene senza pressioni".