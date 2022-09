Mister Antonioli: "Dobbiamo crescere, ma alcuni episodi hanno giocato a sfavore"

domenica, 11 settembre 2022, 09:37

Mauro Antonioli, allenatore dell'Imolese, recrimina sulla partenza negativa dei suoi e su alcuni episodi: "Nemmeno tutto il primo tempo abbiamo fatto male, la Lucchese è partita molto meglio di noi, è un errore che non ci possiamo permettere, ma siamo una squadra giovane. Approccio iniziale negativo, molto negativo, ma ce la siamo giocata quasi alla pari con i rossoneri. Mi ero raccomandato di non andare sotto di tre gol, e invece è successo. Lucchese bravissima e umile nella fase iniziale. Gli episodi? Il rigore della Lucchese era forse fuori area, e poi c'era un rigore per noi netto a fine primo tempo, non so come non possa averlo dato: c'è una mancanza di rispetto verso di noi".