Decima di andata, concluse le prime gare: cade il Siena

Altre notizie brevi

sabato, 22 ottobre 2022, 07:28

Decima di andata che nel girone dei rossoneri andrà insieme scena tra domenica e lunedì prossimi. Ecco il quadro delle gare:

venerdì, 21 ottobre 2022, 19:16

I giovani dei club delle squadre del centro Italia saranno in campo a Coverciano per tre giorni di allenamento con la Rappresentativa di Lega Pro del commissario tecnico Daniele Arrigoni. In programma allenamenti e partitelle a ranghi contrapposti.

venerdì, 21 ottobre 2022, 15:25

Il giudice sportivo ha fermato per un turno Sulayman Jallow e Steven Folly Nador del Montevarchi, che non saranno dunque impiegabile nella gara di domenica contro la Lucchese. Fermato per tre turni anche Davide Mondonico dell'Ancona che dunque dovrà saltare il match con i rossoneri di sabato 29 ottobre.

venerdì, 21 ottobre 2022, 08:23

Il rossonero Elia Visconti è stato inserito nella Top11 di giornata di www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "Quando Maraia decide di avanzarne il raggio di azione diventa un fattore facendo saltare il banco. La decide lui con un micidiale inserimento senza palla".