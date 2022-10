Giovanili rossonere, i risultati

domenica, 2 ottobre 2022, 18:15

Sardegna amara per le squadri giovanili professionistiche rossonere, che sono state sconfitte dall'Olbia. Gli Under 17 Nazionali hanno perso con i pari età per 2-1, mentre gli Under 15 sono stati travolti per 4-0.