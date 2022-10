Giudice sportivo, fermati Jallow e Nador del Montevarchi e Mondonico dell'Ancona

venerdì, 21 ottobre 2022, 15:25

Il giudice sportivo ha fermato per un turno Sulayman Jallow e Steven Folly Nador del Montevarchi, che non saranno dunque impiegabile nella gara di domenica contro la Lucchese. Fermato per tre turni anche Davide Mondonico dell'Ancona che dunque dovrà saltare il match con i rossoneri di sabato 29 ottobre.